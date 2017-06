Mogi começa a divulgar o Junho Vermelho

JUNHO é o mês de incentivo à doação de sangue. Conhecido como Junho Vermelho, a cidade está promovendo campanhas com focos em informação e orientação aos doadores para aumentar as bolsas de sangue para doação no Banco que fica na Santa Casa de Mogi. É bom ressalta que doar sangue pode salvar vidas

Segundo a gerente administrativa do laboratório que administra o local, Larissa Feitosa, “o Banco de Sangue de Mogi das Cruze precisa de doadores de sangue O+ e O-”. Este último é o mais raro, pois é considerado o tipo universal, ou seja, todo mundo pode receber este tipo de sangue. O horário de atendimento para doação de sangue na Santa Casa é de segunda a sexta, das 7h30 às 12h.

Vivian Fernandes possui o sangue do tipo O+ e doa sempre que pode, pois enxerga o ato como uma forma de ajudar ao próximo. “No início, eu fazia isso porque achava uma forma diferente de ajudar as pessoas. Tanto que também tenho o cadastro para doação de medula óssea. Parece algo tão bobo e pequeno, mas só quem já esteve próximo de um quadro de doença que necessita da doação entende o quanto é realmente importante”, conta a doadora.

Importância da doação

Tabita Bello sofreu uma grave doença chamada de retocolite com imunossupressor. De 100 mil leucócitos, ela possuía apenas seis mil. Depois de conseguiu sarar da doença, ela explica como é importante doar o sangue. “Para falar da importância, prefiro mostrar o lado do receptor. Durante a vulnerabilidade física e emocional, pode ser entendido que doar vai além de dependência de profissionais. Este alguém me devolveu a vontade e a oportunidade de viver, esta pessoa que não sei o nome, e possivelmente tenha sido mais de um, colocaram uma história a mais para contar sobre minha saúde e tudo que já passei”, expressa.