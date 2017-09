Mogi apresenta crescimento na economia

Desde a instabilidade econômica de 2014, as indústrias de Mogi foram afetadas, o que gerou grande desemprego para a cidade. Mas nos últimos meses, a cidade vem apresentando melhoras econômicas, e, mesmo com algumas dificuldades, a perspectiva de novos empregos aumentará, principalmente na época de final de ano, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento.

Segundo o secretário Sadao Sakai, “nos últimos meses o setor industrial tem apontado um crescimento, nada muito alto, mas já é uma mudança significativa. As empresas estão contratando mais do que demitindo”, conta.

Em comparação com alguns anos atrás, Mogi tinha por volta de 103 mil empregos de carteira registrada e nos últimos registros foram contabilizados aproximadamente 97 mil. Apesar de não ser um número superior, mostra que aos poucos a cidade está se recuperando das dificuldades econômicas. Apesar de ainda não haver nenhuma perspectiva do número de empregos gerados para os próximos meses, é esperado que os números sejam positivos.

Para incentivar o crescimento econômico, a Secretaria adota políticas para que continue em constante evolução. “Nós damos suporte para as empresas já instaladas para que elas não saiam, realizando visitas mensais para que os proprietários se sintam mais confortáveis com a intervenção da prefeitura. Para as que estão se instalando, oferecemos a segurança pública, dando maior resguardo aos empresários da nossa cidade”, explica Sakai.

Mogi das Cruzes é uma cidade que possui um perfil industrial por conta dos diferentes segmentos de empresas que estão instaladas no município. De acordo com dados da Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), a cidade concentra 550 plantas industriais e possui em dos mais fortes e diversificados parques industriais da Região Metropolitana de São Paulo.