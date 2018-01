Miss Akimatsuri está com inscrições abertas para jovens nikkeis da região

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do concurso “Miss Akimatsuri”, que será realizado dia 7 de abril durante a 33ª Festa de Akimatsuri, em Mogi das Cruzes. Podem participar mulheres com idade entre 16 e 30 anos, descendentes de japoneses e que residam na região do Alto Tietê. As interessadas devem fazer as inscrições pelo site oficial da festa (www.akimatsuri.com.br) até o dia 12 de março.

O formulário disponível no portal deve ser preenchido por completo e nele devem ser enviadas duas fotos: uma de corpo inteiro e outra somente de rosto. As fotos não podem ter nenhum filtro de edição e na imagem de rosto a candidata não deve usar acessórios, como óculos de sol ou chapéu, entre outros.

Regras

Além da idade, descendência japonesa e do local de residência, somente serão aceitas as inscrições de jovens solteiras que não estejam em regime de união estável. As candidatas menores de idade deverão apresentar autorização assinada pelo responsável legal, bem como uma cópia do documento de identidade. As participantes precisarão preencher um termo de uso de imagem. Todos os formulários estão disponíveis no site do festival.

Os nomes das pré-selecionadas serão divulgados no site do Akimatsuri no dia 15 de março. No dia seguinte, 16, será feita uma seletiva presencial na sede administrativa do Bunkyo, na Rua Presidente Campos Sales, nº 230, Vila Industrial, às 19 horas. Serão classificadas 15 candidatas, que participarão de ensaios e do desfile do concurso, que acontecerá no dia 7 de abril, data de início do Akimatsuri, que prossegue nos dias 08,14 e 15 de abril.

Se houver desistência, a Comissão Organizadora do Akimatsuri poderá classificar as demais inscritas de acordo com os critérios: beleza, plástica, elegância, desenvoltura e simpatia.

Reconhecimento Nacional

O Miss Akimatsuri tem como objetivo valorizar a cultura e os valores da comunidade japonesa na região. Serão premiadas a 1ª colocada do concurso, assim como as 1ª e 2ª princesas e a Miss Simpatia. O evento possibilita ainda para a vencedora a participação no “Miss Nikkey São Paulo” e no “Miss Nikkey Brasil”, eventos estadual e nacional que abrem oportunidades para o mercado da moda, que acontecerão em julho, durante o Festival do Japão, em São Paulo.

Datas da Festa

A 33ª Festa do Akimatsuri acontecerá nos dias 7,8,14 e 15 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta. Mais informações pelo telefone (11) 4791-2022 ou www.akimatsuri.com.br.

9º Concurso Miss Akimatsuri

Inscrições gratuitas até 12 de março pelo site: www.akimatsuri.com.br

Podem participar: mulheres nikkeis com idade entre 16 e 30 anos do Alto Tietê

Informações pelo telefone (11) 4791-2022

Onde: 33ª Festa de Outono Akimatsuri – dias 7,8,14 e 15 de abril

Local: Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Japão, nº 5.919, bairro Porteira Preta.