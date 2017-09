Mil edições

Uufaaaaaaaaaaaa! Nossa! 1000 edições!

Mas parece que foi ontem, de tão dignificante que tem sido este trabalho!

Desde o início. sempre trabalhamos com empenho de elevar o nome de Mogi das Cruzes e região. Desde a primeira edição, esse foi nosso objetivo principal.

Inicialmente denunciamos as mazelas com dinheiro público e lutamos contra os coronéis que retardavam o crescimento da região, empunhamos a bandeira do comércio mogiano, mostrando para a população os benefícios de aqui comprar e consumir, já que, quando consumimos na nossa cidade, os impostos das nossas compras revertem em benefícios para nós. Advertimos o comerciante a oferecer atendimento de excelência e produtos de ótima qualidade. E, o melhor de tudo, acreditamos que fomos ouvidos, pois o comércio da cidade é pujante e não deixa nada a desejar em relação ao da capital. Aqui tudo se encontra, e, além disso, podemos contar com atendimento personalizado, onde o proprietário é encontrado com facilidade.

Mogi das Cruzes cresceu muito nos últimos 20 anos e seu comércio se modernizou, para nossa alegria. Hoje temos opções de tudo: carros, restaurantes, bares, supermercados, shopping, cinema e lojas de grandes redes, além de um comércio local totalmente profissionalizado e atendendo aos anseios dos clientes. Que orgulho ter participado dessa história e até de ter interferido para que isso ocorresse!

Na comemoração destas 1000 edições, queremos agradecer a nossos parceiros anunciantes e aos nossos leitores que dão retorno ao que é aqui publicado, sempre nos ajudando a levar um jornalismo sério e independente a milhares de residências.

Nosso muito obrigado!

