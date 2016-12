Michel Temer entrega moradias em Mogi

O PRESIDENTE da República Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia e o prefeito Marco Bertaiolli entregaram na quarta-feira (21) 420 moradias do Minha Casa, Minha Vida para famílias de baixa renda de Mogi das Cruzes. Os empreendimentos entregues são o Itapeti e o Ypê, que possuem 200 e 220 unidades, respectivamente. O residencial Itapeti atenderá a 171 famílias da demanda geral, mais 29 da demanda específica, sendo 10 idosos, 10 deficientes e nove famílias transferidas de área de risco. Já o Ypê beneficiará 178 famílias da demanda geral e 42 de demanda específica, sendo 11 idosos, 11 deficientes e 20 moradores de área de risco. O evento de solenidade de entrega das chaves foi prestigiado por autoridades municipais, estaduais e federais, bem como pelas famílias contempladas.

Os condomínios residenciais foram entregues com um alto padrão de acabamento e dotados de áreas comuns para o lazer, convivência e prática de esporte dos futuros moradores, como churrasqueira, salão de festa e quadra poliesportiva. Os prédios residenciais também contam com infraestrutura completa no entorno, com saneamento básico, creches, escolas e a avenida Kaoru Hiramatsu, que passa por uma grande obra de ampliação e recuperação.

Para o prefeito Bertaiolli, os projetos concretizados naquela região são fruto de um investimento conjunto dos governos federal, estadual e municipal nos empreendimentos. “Os três poderes se uniram para que esta obra acontecesse. Isso é fruto de o trabalho de uma administração pública de qualidade, que independe de partidos políticos”, discursou.

Programa continua

Durante a solenidade, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, garantiu a continuidade do programa em 2017. “Desde que o presidente Temer assumiu no dia 12 de maio, o governo entregou mais de 170 mil unidades da Faixa 1 como estas pelo Brasil a fora, beneficiando mais de 700 mil brasileiros. Portanto, o Minha Casa, Minha Vida segue firme, só que com uma diferença: agora, os pagamentos estão em dia, e o governo federal não deve um único centavo a uma construtora do Brasil”, informou.

Também participaram do evento o prefeito eleito de Mogi, Marcus Melo, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o secretário de Estado de Habitação, Rodrigo Garcia e os deputados federais Milton Monti, Eduardo Cury e Sílvio Torres.