Metade dos brasileiros dorme mal

Embora seja importante para a recuperação do corpo, dormir nem sempre é uma tarefa fácil. De acordo com o Ministério da Saúde, 50% dos brasileiros reclamam da qualidade do sono. Os motivos são os mais diversos: distúrbios do sono, estresse, barulhos, travesseiros e colchões inadequados.

Os distúrbios de sono mais comuns entre as pessoas que não conseguem dormir bem são o ronco e a apneia de sono, que atingem 33% da população brasileira. Sem tratamento, doenças como a apneia de sono podem resultar em infartos, acidente vascular cerebral (AVC) e até morte súbita.

“O sono é muito importante para recuperarmos a energia gasta durante o dia, fixar o aprendizado, relaxar o cérebro e o coração. A privação de sono diminui a energia, a produtividade e pode causar acidentes, caso a pessoa trabalhe como motorista ou usando maquinário industrial”, destaca o otorrinolaringologista Mohamad Saada.

Ronco e Apneia

Apesar de estarem relacionados, nem sempre a pessoa que ronca tem apneia do sono. Os dois distúrbios são resultados da obstrução da via aérea durante o sono, porém, no ronco há apenas o ruído. Já na apneia, há uma interrupção da respiração por pelo menos 10 segundos o que pode causar falta de oxigenação no cérebro e desencadear outros problemas de saúde.

Essa obstrução na passagem do ar pode ser resultado do aumento de gordura na região do pescoço (papo), aumento da amígdala ou da adenóide. Pode também estar associada a problemas neuro-musculares, quando os músculos da garganta relaxam excessivamente durante o sono e impedem a passagem do ar.

O ronco e a apneia não têm sintomas específicos e, por isso, muitos não sabem que têm um desses distúrbios. “Geralmente, essas pessoas são alertadas pelo companheiro ou por algum parente. E, nem sempre, acreditam que roncam, por isso, muitos acompanhantes trazem ao consultório uma gravação como ‘prova’”, comenta o otorrino. “Como esses distúrbios podem se tornar um problema mais grave, a orientação é sempre observar alguns sintomas que podem não parecer, mas tem ligação com a apneia”, completa Dr. Mohamad Saada.

Entre os sintomas que podem indicar um distúrbio de sono, o médico destaca o cansaço e a falta de disposição, sudorese ou taquicardia ao acordar e pequenos cochilos ao longo do dia.

Tratamento

O tratamento depende da causa do distúrbio de sono, podendo ser apenas clínico com mudança no estilo de vida e hábitos, uso de aparelhos intra-oral ou até mesmo cirurgia.

“Cada tratamento é personalizado porque são várias causas que podem surgir de problemas no nariz ou na garganta, por exemplo. Faixas anti-ronco, adesivos dilatadores, nada disso adianta sem identificar a causa do distúrbio. E isso somente o médico especialista pode avaliar”, afirma.