Mercados devem se adequar a nova lei

OS supermercados e hipermercados de Mogi das Cruzes deverão se adequar até o dia 8 de setembro à Lei 7.286/17, que exige a disponibilização de cadeira motorizada com cesto acondicionador de compras para uso de clientes com deficiência ou mobilidade reduzida. O documento legal, que é de autoria do vereador Caio Cunha, tem a premissa de fortalecer a independência e facilitar o ir e vir de pessoas que têm mobilidade reduzida.

A lei será aplicada a centros comerciais que tenham, no mínimo, dois mil metros quadrados (m²) de área acessível aos consumidores. Para tanto, o documento prevê um número mínimo de equipamentos de acessibilidade conforme o tamanho do estabelecimento – de dois a cinco mil m² de área utilizável acessível aos consumidores, o local será obrigado a disponibilizar uma cadeira; a partir de cinco mil m², duas unidades serão exigidas.

Inclusive, por lei, as cadeiras motorizadas terão de ser dotadas de cesto acondicionador de compras e os empreendimentos também serão obrigados a oferecer suporte quanto às instruções de utilização dos veículos de locomoção, além de deixá-los em local de fácil acesso e com indicação visual: “Os centros comerciais deverão contar com funcionários treinados para operar as cadeiras, assim como alocá-las em espaços de fácil acesso, com indicação visual da localização”, explica Cunha.

Para o parlamentar, a lei assegura o direto à locomoção das pessoas que têm mobilidade reduzida e garante autonomia na hora das compras: “Hoje, estamos comemorando a promulgação da nossa Lei, que vai garantir mais acessibilidade ao processo de compras das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Agora, os supermercados e hipermercados de nossa cidade são obrigados a disponibilizar meios para que todos exerçam, com dignidade.