Melo pede obras de mobilidade

O prefeito Marcus Melo esteve na segunda-feira (9) no Palácio dos Bandeirantes, onde se encontrou com o governador Geraldo Alckmin e com o prefeito de São Paulo, João Doria. Eles discutiram soluções em áreas como mobilidade urbana e gestão. Melo também encaminhou ao Governo do Estado uma série de solicitações para Mogi, que foram entregues ao secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

Entre os pedidos solicitados, três se encaixam na área de desenvolvimento da mobilidade urbana. Dois consistem em interligações da via Perimetral – um deles entre as rodovias Mogi-Bertioga (SP-98) e Mogi-Salesópolis (SP-88), com extensão de 4,65 quilômetros, e outro entre as rodovias Mogi-Salesópolis (SP-88) e Mogi-Guararema (SP-66), este com 7,35 quilômetros. Os dois trechos são os que faltam para a complementação do anel viário de Mogi das Cruzes.

A terceira demanda são as obras de duplicação das estradas Evangelho Pleno e da Volta Fria, para a interligação Mogi-Bertioga e da Mogi-Dutra com o Rodoanel Metropolitano. Na área de desenvolvimento da rede de transporte, o prefeito mogiano reforçou o compromisso de ampliação e modernização das estações ferroviárias de Jundiapeba, Brás Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes. Melo apresentou ainda um projeto que dá continuidade ao trabalho de renovação urbana da área central. O objetivo da proposta é estimular o acesso ao pedestre e ao transporte público, incentivando atividades comerciais, culturais, de turismo e de lazer.

Finalmente, Melo levou ao Governo do Estado a necessidade de definição da Área Estratégica de Desenvolvimento Econômico e implantação de infraestrutura urbana no Distrito do Taboão. “Temos uma área estratégica e preparada para receber empresas, que é o Taboão. Queremos proporcionar a melhor estrutura possível para que os empreendedores tenham condições de investir, gerando empregos e renda”.