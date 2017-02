Melo pede mais união e “menos mimimi”

Obedecendo à tradição mogiana, o prefeito Marcus Melo esteve presente na primeira sessão do ano na Câmara para apresentar seus principais planos e metas. Em discurso para os 23 vereadores, o chefe do Executivo salientou a situação econômica desfavorável. “É um cenário inédito nos oito anos em que estive ao lado do Bertaiolli. No ano passado, o orçamento ficou R$ 150 milhões abaixo da expectativa. Não é uma situação confortável para os políticos. É preciso fazer escolhas”.

Durante o discurso do prefeito, dois manifestantes que estavam na tribuna começaram a protestar contra o aumento da tarifa de ônibus. Sem se dirigir a eles, o prefeito reafirmou que o cenário dos próximos dois anos é de muita superação e que a prefeitura sempre esteve de portas abertas para receber qualquer cidadão. “Reclamar é fácil, o difícil é colocar a mão na massa e parar de ‘mimimi’”.

O presidente do Legislativo, pastor Carlos Evaristo, pediu união para atravessar o momento difícil. “Mogi tem a vantagem de manter uma excelente relação entre Executivo e Legislativo, o que é imprescindível para o crescimento da cidade”, afirmou.