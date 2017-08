Médico oferece atendimento gratuito

AO ver a quantidade de crianças que o procuram no sistema público de saúde com problemas de audição em estado avançado, o otorrinolaringologista Sandro Muniz da Silva decidiu usar a sua vocação para proporcionar aos pacientes um atendimento diferenciado que ajudasse a detectar doenças a tempo de receberem um diagnóstico e tratamento adequados. Conhecido na região como um dos principais nomes na Otorrinolaringologia, ele fará nos dias 14 e 15 deste mês a segunda edição do Dia da Audição, em que prestará, na sua clínica particular, atendimento gratuito a crianças de até cinco anos com problemas de surdez. “No atendimento que realizo no sistema público, recebo pacientes com surdez em idades avançadas, em que, em muitos casos, não é mais possível atingir um bom resultado por meio de implantes. Isso acontece porque, apesar de o governo ter capacidade financeira para prestar o atendimento, a consulta acaba demorando tanto que passa o tempo hábil para realizar o tratamento para efetuar o diagnóstico e colocar o implante”, explica o médico, que acrescenta que, após os seis anos, as chances de a criança atingir um bom resultado auditivo via implante são mais remotas.

No Dia da Audição, o objetivo é atender as crianças com problemas de surdez, examiná-las e encaminhá-las para um tratamento eficaz, seja via planos de saúde ou pelo sistema público. “É uma oportunidade de tornar útil a experiência que Deus me proporcionou para dar uma luz a esses pais que sofrem com o problema de audição dos filhos e muitas vezes nem sabem por onde começar”, conta. Silva destaca ainda a parceria com a Apae de Mogi das Cruzes, que realiza testes audiométricos.

O Dia da Audição ainda tem vagas para o dia 15. Os pacientes deverão agendar consulta pelo 4735-3178 e levar todos os exames auditivos já realizados no paciente.

SERVIÇO Dia da Audição

14 e 15 de agosto

Clínica Otorrino e Alergia

Rua Santana, 335, 11º andar

Tel: 4735-3178