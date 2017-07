Mecânica Papaléguas aposta em modernização

AO LONGO do tempo, nos acostumamos a ter a imagem de uma mecânica de automóveis sendo um lugar de ambiente cheio de graxa, até nos macacões dos funcionários, desorganizado, sujo e com calendários sexys nas paredes. Mas muitos espaços apostam cada vez mais na aparência da empresa. É o caso da Mecânica Papaléguas, em Poá. Comandada por Marcelo Sales, o espaço é um dos mais prestigiados na cidade, tido como uma referência no ramo na região. A mecânica sempre primou por ambiente limpo, amplo e em usar aparelhos de última geração para conseguir ter diagnósticos precisos dos veículos dos clientes.

“Acabamos de promover uma nova reforma, deixamos o local mais amplo e mais iluminado para maior conforto dos clientes”, diz Marcelo, que ressalta que a empresa, por fornecer um atendimento diferenciado, tem um grande número de clientes tradicionais.

Serviços

Especializada em injeção eletrônica e revisões de veículos em geral, a Papaléguas é um porto seguro para quem precisa de seus serviços e garantia de excelente trabalho no ramo.

Um outro aspecto que chama a atenção é a capacitação de sua equipe de mecânicos. “ Procuramos atualizar sempre nosso pessoal, porque nesse ramo tudo muda muito rapidamente”, cita Marcelo.