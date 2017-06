Me Gusta está com novidades

NA HORA do almoço, a pressa faz todo mundo procurar por uma refeição rápida e prática, bem temperada e com gosto de comida caseira. Nessa hora, além dos tradicionais lanches e sanduíches, sempre é bom optar por refeições mais equilibradas, para que possam aliar a praticidade de uma refeição na rua com os benefícios de uma alimentação balanceada.

Para quem gosta de comer algo com toque caseiro, a lanchonete e restaurante Me Gusta, na praça do Shangai, oferece o melhor do tempero caseiro para quem quer fugir dos produtos industrializados. No estabelecimento, todos os alimentos são caseiros e frescos, para que o cliente sempre coma tudo com qualidade. “Somos muito exigentes nesta parte”, conta o proprietário Rodrigo Kiyoshi.

Além disso, o Me Gusta serve café da manhã para as pessoas que não dispensam um pão na chapa acompanhado de café. Outro destaque são os lanches no prato, onde o cliente pode saborear separadamente o hambúrguer e a maionese, ambos caseiros. Para quem prefere uma bebida mais natural, o restaurante possui sucos e vitaminas com polpa da fruta.

Rodrigo conta que o tempero é muito elogiado pelos clientes, sendo um dos principais diferenciais da casa. “O almoço recebe bastantes elogios por conta do sabor da comida, os lanches também são bem apreciados por causa dos produtos caseiros. Além disso, a qualidade com que é feito, a comida fresca, feitas na hora acabaram se tornando o nosso diferencial”, diz.

O Me Gusta conta com uma grande novidade no cardápio. O lanche de linguiça de pernil caseiro promete agradar a todos e, para as próximas semanas, açaí, tapioca e salada de frutas também terão seu espaço garantido no restaurante, que começará seu delivery de marmitex.

SERVIÇO Restaurante Me Gusta

Rua Navajas, 701 – praça do Shangai

Tel: 9.9393-8043