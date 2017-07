Acostumado a trabalhar para o bem social desde criança, na escola, grupo de jovens e na igreja, Mauro de Assis Margarido, 44, o Maurinho do Despachante, faz o balanço dos primeiros seis meses como vereador. Ele comemora o aprendizado realizado no semestre e demonstra estar preparado para seguir fazendo um bom trabalho no atendimento à população. Nascido e criado em Mogi, cresceu no bairro Manoel Ferreira, de onde recorda com saudade o carinho das pessoas e o jeito mais próximo de se viver. Formou-se em Direito pela UBC em 2008 e afirma que sua entrada na política foi uma resposta a um chamado de Deus durante um encontro de casais. Desde jovem já se interessava pelas lutas sociais e, quando estudava na Deodato, chegou a liderar um grupo a favor das Diretas Já.

Maurinho do Despachante | Vereador

Com 12 anos já trabalhava nas plantações de flor e lanchonetes para ajudar a família, aos 15 anos veio para o centro de Mogi para trabalhar como office boy em um escritório, na época de Despachante Policial. Aos 18 anos controlava todas as rotinas e procedimentos do setor de documentação, permanecendo lá por 12 anos. Depois foi para outro escritório, onde atua há 18 anos. Mora na Vila Suíssa, é casado há 23 anos com Cícera Alexsandra, com quem teve três filhos: Victoria, 21, Lucas, 14, e Pedro, 7. Os cinco gostam de desfrutar do conforto do lar, mas não abdicam da união familiar em prol das ações da igreja e do convívio no Clube de Campo. Na cozinha confessa que não sabe fazer nada, mas elogia a comida da esposa. “Tudo o que ela faz é bom”, derrete-se. Canceriano, se diz apaziguador e tranquilo, porém muito inquieto. Uma lesão no joelho o obrigou a parar de correr e jogar bola, mas a paixão pelo futebol continua, especialmente se for para apoiar o seu Corinthians. Gosta de relógios e diz ter cerca de 30. Sua cor é o azul, se perfuma com Presence, de Mont Blanc e na hora de se vestir dá preferência para o esporte fino, sempre com camisas. Adorou conhecer Orlando, na Florida, que define como “local dos sonhos”. No Brasil, pretende voltar a visitar as praias de Natal-RN. Assumir um cargo público é para ele um grande desafio, e o seu grande objetivo é mostrar a uma população desacreditada que a política pode ser boa. Católico, devoto de Nossa Senhora da Rosa Mística e membro da Igreja Sagrado Coração de Jesus, assumirá em 2018 o posto de capitão de mastro do Divino Espírito Santo, escolha do próprio Bispo Dom Pedro Stringhini. O filho da saudosa Marta de Assis Margarido, e de José Margarido, 77, aprendeu com os pais a ter empatia e a ser mais humano. Diz que o importante na vida é sinceridade, trabalho, dedicação e amor ao próximo. Sua frase: “Em busca de um mundo melhor”.