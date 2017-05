Maternidade lotada preocupa autoridades

A ESCASSEZ de vagas na maternidade e na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da Santa Casa de Mogi das Cruzes é a principal preocupação da saúde pública mogiana atualmente. A opinião foi dada durante audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, na qual o secretário Marcello Cusatis apresentou números sobre o primeiro quadrimestre de 2017.

O índice de execução orçamentária entre janeiro e abril está em 67%, com R$ 181,9 milhões empenhados de uma previsão orçamentária de R$ 271,5 milhões para 2017. “No geral a situação da saúde está bem, mas a situação da Santa Casa em relação à maternidade está bastante grave. Precisamos de esforço urgente para arrumar verba para aumentar os leitos da maternidade e da UTI Neonatal. O Município precisa também fazer investimentos, ir atrás de empresários. Se nada for feito, teremos um caos, algo muito sério”, disse o vereador Chico Bezerra.

Cusatis concorda com Bezerra. “Estamos passando por muita dificuldade financeira. Precisamos somar forças porque não dá para enfrentarmos superlotação a cada dois ou três meses. Nossa maternidade pública, que é a Santa Casa de Mogi, precisa que as outras cidades venham participar da discussão. É a nossa maior preocupação hoje. A Santa Casa pediu para fechar a maternidade. A UTI neonatal tem 13 bebês onde caberiam nove”.

Chico Bezerra, que também é médico na filantrópica, disse que a solução é urgente. “Algumas maternidades da região têm deixado de fazer o seu papel e sobrecarregado Mogi. O que vai acontecer se fecharmos a maternidade de Mogi? Se não for possível ampliar a Santa Casa, que façamos esforços por uma parceria público-privada. Vamos fazer uma reunião específica e encontrar uma solução. Porque se discute, fala, fala, fala, e não saímos do lugar. É bater na mesa e chegar à conclusão: vamos atrás disso aqui. Para daqui a dois anos não passarmos mais por isso”.