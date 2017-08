Mário Gallego Neto, 39, é diretor administrativo do Colégio Estrela de Davi, que há 12 anos oferece em Mogi uma educação diferenciada. Ele planeja várias novidades para o próximo ano, como educação bilíngue e a inauguração da nova unidade no Socorro. Paulistano, aos oito anos se mudou com a família para Mogi, onde passou a infância no Centro. Daquela época, recorda as ruas sem carros, que permitiam as brincadeiras típicas de criança. É formado em Farmácia-Bioquímica pela UMC desde 2001, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e especialização nos EUA, em Tampa-Florida. Decidiu contribuir com seus conhecimentos na administração da escola quando ainda trabalhava na indústria farmacêutica e só no último ano, a escola cresceu 64%.

Mário Gallego Neto | Farmacêutico

Seu primeiro emprego foi logo após se formar, aos 24 anos, em uma farmácia de manipulação em Cachoeira Paulista, onde ficou por um ano. Passou também pela rede Kobayashi, antes de entrar na indústria farmacêutica, e atuou por dez anos como gerente de treinamento em multinacional. Lecionou como professor convidado em faculdades de Araras e Ribeirão Preto. Quando entrou para a administração do Estrela de Davi, chegou a conciliar por um ano as atividades com o trabalho no colégio, até que decidiu investir na escola, onde exerce o cargo de diretor administrativo. Mário mora no bairro Nova Mogilar e é casado há quase seis anos com a gerente Sandra. Juntos, gostam de viajar, assistir filmes e cozinhar – ele garante que é um ás na cozinha e o seu Peixe com Alcaparras e Catupiry é bastante elogiado. Como bom ariano, é decidido, persistente e determinado, porém, gostaria de ser menos teimoso. Pratica caminhada, seu estilo é casual e não dispensa calças jeans. Sua cor é o azul, se perfuma com Calvin Klein, indica o livro A Cruz do Rei, de Timothy Keller, e é apaixonado pela saga O Senhor dos Anéis: “Não canso de assistir”, confessa. Apaixonado por viagens, seu sonho é conhecer o mundo. Adorou Amsterdã, na Holanda. Como farmacêutico voluntário, já realizou viagens humanitárias para Peru, Bolívia e Angola e em setembro embarcará para Éfeso, na Síria. No Brasil, sua predileção são as praias, especialmente as do Nordeste e do litoral norte paulista. Seu principal projeto é trazer a Universidade Mackenzie em EAD para a nova unidade do colégio Estrela de Davi. Evangélico, frequenta a Primeira Igreja Batista de Mogi e ora a Deus todas as manhãs. Filho de Mário Edison Picchi Gallego, 69, e Sílvia Regina Carvalho de Oliveira Gallego, 67, aprendeu com os pais a importância da verdade e da honestidade. Na vida, considera que é fundamental temer a Deus. Sua frase: “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”, trecho da música “Um passeio no mundo livre”, de Chico Science & Nação Zumbi.