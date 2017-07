Mari tem história de superação através do Hipismo

Aos 12 anos, Mariana Serra Azevedo já é figurinha conhecida no meio do Hipismo. Iniciou sua trajetória no esporte em Guararema, na Hípica Ribeirão dos Anjos Sapucaia e hoje participa de competições em todo o Estado. Na semana passada, a equipe da Hípica garantiu o terceiro lugar na categoria Jovens Cavaleiros (12 a 23 anos) no Campeonato Paulista de Hipismo, realizado em Santo Amaro. A competição aconteceu do dia 22 a 25 de junho e Mari concluiu todas as provas brilhantemente, sem derrubar nenhum obstáculo. Agora ela se prepara para o Campeonato Brasileiro.

Sua história é digna de roteiro de filme e o tema central certamente seria a sua paixão pelo Hipismo e a superação através do esporte.

Mariana nasceu com uma doença genética chamada S-Beta Talassemia (junção de duas anemias hemolíticas, a Talassemia + a Falciforme). Desde pequena ela já apresentava dores e sofria com a baixa imunidade, o que levou seus pais a decidirem mudar para Guararema em busca de melhor qualidade de vida.

Depois de passar por várias complicações da doença, internações, inúmeras transfusões de sangue, início de AVC aos três anos de idade, Mari sentiu uma melhora expressiva quando se iniciou no Hipismo.

No início, por recomendação médica, Mari estava liberada para trotar com o cavalo, sem salto. Porém, meses depois ela já estava saltando e sentia na pele os benefícios da prática esportiva. Desde então Mari evoluiu no esporte e hoje ela supera odos os obstáculos da pista e salta um metro, sendo a mais jovem de sua categoria.

O prefeito Adriano Leite e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade receberam a Mari no gabinete da Prefeitura para incentivar a jovem a seguir no caminho do esporte. “A Mari tem uma história linda e é nítido como o esporte mudou a vida dela. Nós a agradecemos por levar o nome de Guararema às competições, nos sentimos honrados e muito bem representados e parabenizamos ela pela sua trajetória até aqui, desejando que ela siga adiante lapidando o seu potencial”, disse o prefeito.

De volta para casa com mais uma medalha, mais um troféu, mais uma história para contar e mais motivos para seguir em frente, Mari se dedica para que no futuro possa participar de campeonatos brasileiros e futuramente das grandes competições mundiais.