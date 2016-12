Marcus Melo anuncia mais secretários

Está quase fechado o time do prefeito eleito Marcus Melo. Na manhã de quinta-feira, 14, anunciou mais sete secretários que o acompanharão na administração da cidade a partir de 1º de janeiro de 2017. São eles: Juliana Santos (Educação), Marcos Regueiro (Gestão), Walter Zago Ujvari (Obras) Cláudio Rodrigues (Obras), Paulo Beono (Semae), Dirceu Lorena (Serviços Urbanos) e Daniel Teixeira de Lima (Meio Ambiente). Agora, falta só anunciar os nomes dos responsáveis pela Secretaria de Finanças e do Instituto de Previdência Municipal (Iprem), o que deve acontecer nos próximos dias.

A nova responsável pela Educação já é conhecida da pasta. Juliana foi professora da rede municipal, coordenadora pedagógica, diretora e atualmente é responsável pelo Departamento de Educação Não Formal. Marcos Regueiro é, desde 2011, secretário de Gestão e, como seu novo projeto, destaca a modernização do sistema, inclusive para permitir realização de serviços públicos online. Zago volta a comandar Obras depois de quatro anos – ele foi secretário durante a primeira gestão de Marco Bertaiolli. Cláudio Rodrigues é, atualmente, secretário de Obras mas já foi diretor do Departamento de Projetos e atuou junto à Secretaria de Planejamento. Beono é, desde março de 2014, gestor de fiscalização e acompanhamento de obras e manutenção civil do Semae. Já Lorena sai da direção do Semae para assumir os Serviços Urbanos. A grande novidade fica por conta de Daniel Teixeira de Lima, que assume pela primeira vez cargo na prefeitura, após ter sido diretor de Educação Ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.