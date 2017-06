Marcos Damasio pleiteia Bom Prato para Brás Cubas

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) esteve na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para encaminhar algumas demandas, dentre elas, a instalação de um Bom Prato no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes.

Diante do posicionamento favorável do secretário Floriano Pesaro, o próximo passo do parlamentar será agendar uma reunião com o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, para tratar da demanda e iniciar um trabalho conjunto para conquistar mais este benefício para o município, que já conta com uma unidade do programa na área central.

De acordo com o vice-líder do PR na Assembleia Legislativa, a instalação de um Bom Prato em Braz Cubas se justifica, pois o distrito é o mais populoso da cidade, além de ser vizinho a Jundiapeba, outro distrito com alto número de habitantes.

“A demanda existe e um Bom Prato no distrito vai ser importante para atender o público daquela região, que fica um pouco distante da área central. Creio também que, com mais uma unidade, haverá uma distribuição melhor do público”, disse Damasio.

Bom prato

O programa foi criado em dezembro de 2000 e oferece alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) a custo bastante acessível: R$ 1,00.

O público alvo são moradores de rua, população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Desde a inauguração até maio deste ano, foram servidas 178.401.446 refeições e investidos R$ 476.166.767,16 entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.