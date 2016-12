Atuante há 42 anos na Organização São Francisco de Assis, fundada por seu pai em 1950, Marco Antonio Nogueira Zatsuga, 60, é sócio com as irmãs, Marilene e Jussara, do escritório que administra cerca de 300 clientes nas áreas de Contabilidade e Direito Tributário e Trabalhista. Paulistano de Sorocaba, mudou-se com a família ainda bebê para Mogi, quando o pai veio trabalhar na granja em Caputera. Da infância na Vila Rubens, lembra as brincadeiras nas ruas de terra, pouco iluminadas e os amigos Jacob e Ozanan, com quem mantém contato até hoje. Apaixonado por esportes, formou-se em Educação Física na quarta turma do Náutico aos 18 anos. Já trabalhando com o pai, ingressou em seguida no curso de Técnico em Contabilidade no Liceu Braz Cubas, onde se formou em 83.

Marco Zatsuga | Técnico em Contabilidade

Seu primeiro emprego foi aos 11 anos, como balconista na Livraria Acadêmica e três anos depois na Papelaria Spot. Aos 18 anos começou a trabalhar na Organização São Francisco e de lá nunca mais saiu, se tornando sócio em 85. E acrescenta que o marco da empresa foi a aquisição da primeira sede própria em 76. Na área esportiva, foi técnico de futsal por 30 anos. Em 99 ingressou na ACMC como sócio-adjunto e atualmente é vice-presidente da entidade. Marco mora na Vila Oliveira, está casado há 29 anos com a funcionária pública Maria Regina e é pai da médica pediatra Maristela, 27, e do estudante de Engenharia Marco Antonio, 21. Em família, gostam de sair para passear e, sempre que podem, descem a serra para aproveitar a casa de praia em Bertioga. Geminiano, organizado e metódico, adora velocidade, o que lhe rendeu o apelido de Avião, e é apaixonado por Fórmula 1. “Vou a Interlagos desde a primeira prova realizada no país, em 72”, enfatiza. Aliás, seu sonho de consumo é correr em um carro de Fórmula 1 em Interlagos e seu principal projeto é ver os filhos bem casados. Seu estilo é social, valoriza bons sapatos, sua cor favorita é o verde, do seu time Palmeiras, e seu perfume é Malbec, de O Boticário. Recomenda o livro de Adriane Galisteu “Caminho das Borboletas: 405 dias ao lado de Ayrton Senna” e o filme À Espera de um Milagre, com Tom Hanks. Elege como a melhor viagem sua lua de mel, dirigindo por 26 dias do litoral paulista até Fortaleza-CE. Católico e devoto de São Francisco de Assis, o filho dos saudosos Kreuza e Kyoji Zatsuga aprendeu com os pais o valor da união familiar. Para ele, fundamental também é praticar o bem com honestidade, sinceridade e fraternidade. Sua frase: “Amor ao próximo em todos os momentos da vida!”.