Maratona de Revezamento Mogi-Guararema chega à terceira edição

Para quem busca uma corrida diferenciada, a Maratona de Revezamento Mogi-Guararema 45k tem todos os quesitos para ser uma prova inesquecível para todos os participantes. A terceira edição da prova será realizada no dia 23 de julho com largada às 8h no Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, e chegada na Antiga Estação Ferroviária de Guararema. Com percurso de 45k entre as duas cidades, a prova pode ser disputada nas categorias Solo, Dupla ou Quarteto. As inscrições já podem ser realizadas pelo site www.oreidamontanha.com.br .

O trabalho em equipe é um dos pontos de destaque para os corredores das categorias Dupla e Quarteto, que necessitam realizar a troca nos pontos determinados ao longo das cidades-sede. A corrida tem belas paisagens, estradas de terra e passagens por pontos turísticos como os Distritos de Sabaúna e Luis Carlos.

Organizada pela Índice Marketing Esportivo, a Maratona de Revezamento mantém a tradição de outras provas realizadas pela empresa como O Rei da Montanha, A Rainha da Montanha, The King Run e a Indomit São Paulo – Ultra Trail. Os atletas que participaram da última edição de O Rei da Montanha, realizada no dia 28 de maio, têm direito a um desconto especial.

“As cidades de Mogi das Cruzes e Guararema recebem pela terceira vez este evento que é um grande sucesso entre os corredores que gostam de novos e diferenciados desafios. Temos a categoria Solo para aqueles que estão preparados para cruzar os 45k entre as cidades, e também as categorias Dupla e Quarteto, onde é preciso realizar um ótimo trabalho de equipe”, comenta Gustavo Nogueira, diretor geral da Índice.

PREMIAÇÃO: Os cinco primeiros colocados de cada categoria Geral serão premiados com troféus e brindes. Na categoria Solo, os três primeiros lugares por faixa etária ganharão troféus. A equipe com maior número de participantes inscritos receberá um troféu de honra ao mérito. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação, água e frutas.

Para mais informações sobre a prova, percursos, altimetrias e regulamento acesse o site oficial do evento www.oreidamontanha.com. br .