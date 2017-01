Mais Sabor oferece comida caseira

NO DIA A DIA, a correria é constante e muitas vezes não sobra tempo para uma alimentação correta. A opção fica por conta dos fast foods, porém são alimentos que não satisfazem corretamente e ainda causam problemas de saúde.

Na hora do almoço, uma comida com tempero caseiro é o ideal para todos os gostos. Por isso, o restaurante Mais Sabor, localizado no mercadão, oferece aos seus clientes uma refeição mais saudável, com qualidade e utilizando temperos totalmente caseiros.

No restaurante os pratos são feitos na hora. “Nosso diferencial são os pratos feitos na hora, além disso, optamos por usar temperos caseiros para evitar o uso de condimentos”, conta o proprietário Gerson Furuta.

O restaurante oferece todos os dias em seu cardápio filé de frango grelhado; bife à milanesa; contra-filé grelhado; bife à pizzaiolo; bisteca grelhada; bife à parmegiana e peixe. “O prato mais vendido é o bife à parmegiana. Os clientes adoram”, explica ainda o proprietário.

Além destes pratos, os clientes podem optar por uma refeição diferente para cada dia da semana, sendo na segunda o virado à paulista; na terça, strogonoff de frango; na quarta, yakissoba e feijoada; na quinta, frango assado com macarrão e yakissoba; na sexta, carne assada e no sábado, de novo a feijoada.