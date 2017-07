Mais rapidez no tratamento odontológico

COM os tratamentos odontológicos cada vez mais acessíveis, cresce também a tecnologia que permite que os procedimentos sejam mais rápidos e confortáveis. Para quem não gosta da ideia das borrachinhas nem tampouco da dor causada pelos ajustes do aparelho tradicional, a Ortodontia apresenta uma solução inovadora que permite um tratamento 40% mais rápido: é o sistema autoligado, mais confortável, higiênico, estético e que não usa as bandas nos molares.

O ortodontista Giovane Amaral fala das vantagens do tratamento em relação ao método tradicional. “No aparelho convencional, usamos ligaduras para segurar o fio nos braquetes. No aparelho autoligado não utilizamos essas ligaduras, mas sim uma presilha flexível metálica, como uma tampa, que prende e amarra o fio ortodôntico metálico na canaleta do braquete”, explica. Esse sistema permite a aplicação de uma força menos incômoda ao paciente, além de diminuir o acúmulo de bactérias no aparelho, evitando assim cáries, mau hálito e outros problemas bucais.

O aparelho autoligado tem as mesmas indicações de um convencional. Mas, para alguns casos, o modelo é mais indicado para pacientes que necessitem de expansão da arcada ou que tenham problemas relacionados à mordida cruzada ou aberta. “Pacientes com retratamentos, problemas periodontais ou diminuição do comprimento das raízes, que necessitam de uma força de movimento mais suave, também podem ser bem atendidos por esse tipo de aparelho”, acrescenta Amaral.