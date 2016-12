Mais do que assistencialismo

O BALANÇO das atividades do Fundo Social de Solidariedade de Mogi mostra o alcance das ações da entidade nos últimos oito anos. Foram mais de dois milhões de roupas e cobertores distribuídos, 367 mil brinquedos entregues, R$ 271,9 mil arrecadados e repassados a entidades assistenciais, além de 2,5 mil alunos formados em cursos profissionalizantes. Comandado pela presidente do Fundo Social, Mara Bertaiolli, o evento ocorreu no dia 12 e reuniu representantes de entidades sociais e. “Procurei fazer o melhor que pude nesses oito anos e tenho certeza de que fiz tudo o que estava ao meu alcance”, disse Mara, que esteve à frente do órgão desde 2009..

Para a presidente do Fundo Social, as ações do órgão ultrapassam a barreira do assistencialismo. Por meio de cursos profissionalizantes nas áreas de panificação e beleza, o Fundo permitiu, segundo Mara, que as pessoas voltassem a sonhar em ter uma profissão. “É uma ferramenta de mudança de vida, para que as pessoas acreditem que, não importa a idade, elas podem estar sempre melhorando a vida”, ressalta. Criados a partir de pesquisas que apontam as demandas do mercado, os cursos possuem mais de 90% de empregabilidade. Desde 2009, 2,5 mil pessoas obtiveram o seu diploma pelo Fundo Social de Mogi.

Mara ressalta que, ao longo dos últimos anos, o trabalho de toda a equipe do Fundo Social foi fundamental para que houvesse uma aproximação entre a Prefeitura e as associações de bairros. Ela recorda um evento de entrega de brinquedos na Chácara dos Baianos. “Era um lugar onde os moradores eram arredios, eles achavam que a gente ia lá fazer política, mas eu só queria saber o que eles precisavam. E quando conseguimos nos aproximar da associação do bairro, eles falaram: ‘Mara, nunca ninguém veio aqui, nunca ninguém lembrou da gente’. Isso não tem preço”.