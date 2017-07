Magic City terá o 5º Encontro de Carros Antigos no Dia dos Pais

O Dia dos Pais será muito especial no complexo de lazer e parque aquático Magic City, em Suzano (SP). Esse ano, os pais poderão curtir o seu dia com uma super exposição com mais de 100 carros antigos, em especial fuscas originais e modificados. Enquanto as crianças se divertem nas piscinas e nos toboáguas, os pais aproveitam para conhecer os carros, gratuitamente.

Esse será o 5º Encontro de Carros Antigos e esse ano, em parceria com o Fusca Clube Magrão, um dos maiores do Brasil, e o evento promete encantar a todos com muitos veículos inéditos.

“Nosso objetivo é sempre inovar para agradar a família inteira. Desenvolvemos ações especiais e interativas, para que pais e filhos possam ter entretenimento e diversão o ano inteiro, seja utilizando as atrações do parque ou mesmo curtindo nossos eventos”, explica Claudio Rocha, diretor comercial do complexo.

Além do parque aquático, o complexo de lazer Magic City também possui pousada e há pacotes disponíveis para o fim de semana do Dia dos Pais, a preços promocionais. O combo especial com 5 ingressos para o parque aquático no sábado, 12 de agosto, ou domingo, 13 de agosto, podem ser adquiridos por R$ 120 pelo sitewww.magiccity.com.br

A entrada para a exposição no Dia dos Pais (13 de agosto) é gratuita a hóspedes da pousada e visitantes do parque aquático. Horário de funcionamento: das 10h às 15h.