Magic City terá Noites de Horror a R$ 30

O Halloween oficialmente é comemorado no dia 31 de outubro, mas o Magic City vai antecipar a alegria e oferecer uma condição muito especial aos visitantes para as Noites de Horror nesse fim de semana.

Milhares de pessoas já conferiram de perto o assustador e divertido evento, realizado pela primeira vez no Magic City, mas quem ainda não pôde ir, tem a oportunidade de curtir algumas atrações do parque aquático no período noturno e ainda acompanhar os shows performáticos de abertura e encerramento, além das produções especiais desenvolvidas em parceria com a Cidade do Terror, como o Acampamento Maldito, a Balada de Terror, o Labirinto, Cemitério, A Casa e os Tobogãs dos Horrores, com ingresso noturno a R$30, através do site oficial: www.magiccity.com.br

“Esse evento é muito especial. Somos o segundo parque aquático do mundo a realizar um evento de horror e isso está gerando um grande interesse do público, que tem se surpreendido com o alto nível de profissionalismo dos atores envolvidos e de toda a produção. As Noites de Horror chegaram para causar uma experiência única e inesquecível no Magic City”, comenta Claudio Rocha, diretor comercial do complexo de lazer em Suzano, SP.

As Noites de Horror serão realizadas até dia 20 de novembro. O parque funcionará normalmente todos os dias a partir das 10h. Às sextas-feiras e sábados após às 18h o parque aquático terá atrações exclusivas até às 21h.

Serviço: Noites de Horror no Magic City

Horário: 18h às 21h

Ingresso Noturno: R$30 (compras online)

Ingresso Day Use + Noturno: R$70 (compras online)

Crianças até 5 anos, acompanhadas por adultos, não pagam.

Ingressos: www.noitesdehorror.com.br