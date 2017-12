Magic City faz doação de 500 brinquedos a comunidades de Suzano

Como de costume, o complexo de lazer Magic City abraçou mais uma causa social da região de Suzano (SP). Desta vez, 500 brinquedos foram doados para crianças carentes do distrito de Palmeiras, localizado próximo ao parque aquático.

Além dos colaboradores que compareceram à entrega, os personagens do evento Magia Natalina fizeram uma especial apresentação, alegrando o Natal antecipado da criançada.

O parque vem se destacando, não só pelo ambiente atraente aos visitantes, como no empenho das causas sociais que, como esta, fortalece o relacionamento entre a organização e a sociedade que está inserida.

“Se a nossa missão como empresa é proporcionar alegria, ações assim, além de ser prazerosas para nós, proporciona aos nossos ‘vizinhos’ um pouco de nossa magia. Foi assim no Dia das Crianças, na Páscoa e agora no Natal”, relata Bruno Dias, gestor de marketing do parque aquático.