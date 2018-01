Magic City doa duas mil palmeiras para Suzano

O parque aquático Magic City contribuiu mais uma vez com melhorias para o município de Suzano, em São Paulo, local em que está inserido há mais de 30 anos. O complexo de lazer, referência no estado, doou duas mil palmeiras para um projeto de arborização da cidade, que foi realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, e replantadas nas principais vias de acesso e fluxo da cidade.

A empresa, que tem entre seus valores a preservação do meio ambiente, luta diariamente no combate ao desperdício nas dependências do parque e visa tornar-se referência na luta por uma cidade melhor. Esta atitude é uma soma com a visão do Magic City, que busca constantemente a alegria das pessoas.

“Estamos localizados em meio a Mata Atlântica, cercados por uma das vegetações mais lindas do Brasil. Preservar essas áreas verdes é fundamental para o futuro do planeta e todas as empresas hoje devem ter projetos socioambientais. Eles são indispensáveis para o crescimento e fortalecimento de qualquer marca ”, conta Bruno Dias, gestor de marketing do parque aquático.