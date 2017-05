Mães e filhos nos negócios

O SONHO de todas as mães é ver os filhos bem encaminhados na vida, estruturados profissionalmente e com uma carreira promissora, independentemente do segmento. Mas quando os filhos decidem seguir as pisadas das mães e se firmar no negócio da família, o orgulho prevalece à medida em que eles aprendem os macetes e levam sangue novo para a empresa, com ideias renovadas mas mantendo o pensamento iniciado décadas antes, pelas mães empreendedoras.

Mariza Costa, proprietária da DDC Telefones e franqueada da Vivo, é reconhecida pelo seu pioneirismo e empreendedorismo no setor de telefônica. Mas, ao lado do seu sucesso, está a parceria com os três filhos, seus parceiros nas empresas: Dênis, 38, Cecília, 31, e Vinicius, de 22 anos. O mais velho, enteado de Mariza, acompanha a madrasta no apoio à empresa desde os 17 anos. Cecília, única filha mulher, apesar da formação em Odontologia, decidiu abraçar o negócios da família após a ampliação das lojas em 2010. Já o caçula, apesar de cursar Direito, sempre aproveita para conciliar as atividades curriculares com o suporte em tecnologia na empresa.

Para Mariza, o seu sonho sempre foi ver os filhos seguindo cada um a sua vida, mas não esconde a satisfação de ver os três ao seu lado no comando da empresa. “Estão todos por perto e felizes”, orgulha-se.

Talento hereditário

Na Escola de Música Massaro, o talento para a música e a vocação para o ensino passa, literalmente, de mãe para filha, ou, no caso, da Luciana Massaro, proprietária da escola, para Lígia, hoje com 23 anos. Desde os 14 a jovem auxilia na escola da mãe e acabou ganhando o gosto pela profissão. Hoje, além de atuar na contabilidade da empresa, ela também dá aulas de piano, teclado, musicalização infantil, teoria musical e flauta doce. Para Luciana, não é o fato de Lígia trabalhar com ela que aumenta o vínculo, mas sim o amor em comum pela música. “Temos a mesma afinidade, e isso que fortaleceu a decisão dela de trabalhar comigo. É gratificante estar atuando profissionalmente com a minha filha”, derrete-se.