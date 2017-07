Lutador mogiano almeja UFC

Mogi das Cruzes tem revelado grandes potenciais destaques para o esporte. Kelvyn Murillo, de 24 anos, e morador do bairro Jardim Maricá, é lutador profissional de MMA e trabalha como professor particular de luta. Tudo para atingir seu grande sonho: lutar no UFC.

O mogiano começou a praticar boxe aos 15 anos e a concorrer em torneios amadores. As competições profissionais nacionais e internacionais chegaram aos 18 anos. A sua primeira conquista foi em 2014, quando foi campeão do Contender Fight. Em 2016, foi para a Tailândia, onde treinou Muay Thai por quatro meses. Agora, ele se prepara para a sua própria competição, que será na China, em agosto.

Atualmente, Kelvyn compete pela categoria peso pena e é detentor do cinturão do Contender Fight, carregando em seu cartel sete vitórias, cinco derrotas e um contest (luta sem resultado).

Kelvyn procura mais patrocinadores para que sua carreira continue se alavancando. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 9.5116-6035.