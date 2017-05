Conhecedor dos bastidores da prefeitura de Mogi há 16 anos, Luiz Ossamu Suzuki, 47, assumiu na semana passada o comando da Coordenadoria de Comunicação. Em sua gestão, pretende fortalecer o trabalho dos 15 profissionais de sua equipe, integrando informações da Ouvidoria, para melhor atender as demandas da população. “Precisamos empoderar o cidadão”, reforça. Nascido em Itaquera, foi criado na zona leste paulistana. Da infância, recorda quando madrugava todos os dias para ajudar o pai feirante a comercializar as verduras que compravam todos os dias diretamente dos produtores de Mogi. “Eu vinha para Mogi com meu irmão e meu pai e admirava os postes de madeira de eucalipto ao longo da antiga São Paulo-Rio”, recorda. Apaixonado por comunicação desde a adolescência, formou-se em Jornalismo pela UBC, em 92. Credita a escolha ao seu radinho de bolso, fiel companheiro nas manhãs na feira. “Eu gostava de escutar as notícias e os anúncios”, explica.

Luiz Suzuki | Jornalista

Dos sete anos até entrar na faculdade, ia com a família para a feira, na barraca de hortaliças. Aos 18 anos foi atendente em seguro-desemprego em uma prestadora de serviços para a Delegacia do Trabalho de São Paulo. Como jornalista, em Mogi, foi repórter na extinta Rádio Diário e na Metropolitana e assessor de imprensa da OAB, na gestão de Luiz Sérgio Marrano, e do então deputado estadual Junji Abe que, quando prefeito o levou para atuar na Coordenadoria de Comunicação. Neste posto permaneceu até o primeiro mandato de Bertaiolli e em 2012 foi convidado a trabalhar na Ouvidoria Municipal. Nas últimas eleições, se licenciou do cargo para realizar o atendimento à imprensa na campanha do atual prefeito Marcus Melo e agora é o coordenador de comunicação de Mogi. Suzuki mora em Suzano, e há 20 anos está casado com a administradora Andrea, com quem teve dois filhos: Luiz Gabriel, 15, e Vinicius, 12. Em seus momentos de lazer gosta de fazer maratona das séries da Netflix e receber amigos e parentes em casa, enquanto “pilota” a churrasqueira. “Gosto da casa cheia”, ressalta. Garante que cozinha muito bem e ressalto o Nhoque com Molho ao Sugo. Escorpiano, se diz calmo, “até que chegue ao limite” e, como bom ouvinte que é, tem dificuldade de dizer “não”. Seu estilo é casual e a cor preferida é o azul. Lembra os clássicos que leu na adolescência, como “Meu Pé de Laranja Lima”, de José Mauro de Vasconcelos e “Éramos Seis”, de Maria José Dupré, porém atualmente está voltado à leitura sobre finanças pessoais e gestão. Adorou conhecer as praias do Nordeste e seu sonho de consumo é uma boa casa em Mogi. “Pretendemos nos mudar para cá em até três anos”, planeja. Filho do saudoso Katsuji e de Celina Yutaka Suzuki, 83, aprendeu a trabalhar muito, ser persistente e a tratar bem as pessoas. Para ele, o importante é viver um dia de cada vez, com sabedoria e paciência. Sua frase: “Antes de colocarmos nossas posições e pontos de vista, é necessário ouvir para que possamos realizar, em conjunto, ações para o bem de todos. Afinal, ninguém faz nada sozinho”.