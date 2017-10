Lojas investem no Dia das Crianças

Na próxima semana comemora-se o Dia das Crianças e comprar o presente para os pequenos pode trazer dúvidas aos pais, tios, padrinhos, avós e amigos. Afinal, o que dar: roupa, livros, celulares, jogos de tabuleiro, brinquedos ou planejar um gostoso passeio em família?

Desde o mês passado, lojistas de vários segmentos de Poá já começaram a planejar as ofertas para a criançada. Na cidade, este ano existem diversas opções, que foram inclusive incrementadas com a inauguração da CellAzul. O proprietário Natanael Marques destaca a variedade de acessórios, como aparelhos móveis, como celulares e tablets, capas diversas e até o famoso “pau de selfie”, ideal para os garotos garantirem as melhores fotos com os amigos e família.

Outra opção são os presentes do tradicional Bazar Resende, onde Luciane e Benedito Resende citam as linhas de bonecas, carrinhos e os super-heróis preferidos dos mais novos. O casal cita ainda um crescimento recente da procura por jogos de tabuleiro, que, nos últimos anos, têm recebido um investimento grande e surgem com temas diferenciados capazes de agradar não só as crianças, como toda a família.

Almoço em família

Para quem quiser garantir um presente diferente e que valha para toda a família pode escolher entre as várias opções de restaurantes existentes na cidade, como o Di Luigi Restaurante e Lanchonete que, no almoço do dia 12, terá doces e guloseimas para os petizes. Outra alternativa é a Temakeria Sabor Brasil onde os pais podem levar os filhos num belo jantar com temakis e outras novidades orientais. “Há um crescimento de consumo entre jovens e crianças de comida japonesa”, dizem Priscila e Rodrigo Rocha.