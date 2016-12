Lojas CEM: uma história de sucesso

A HISTÓRIA de sucesso das Lojas CEM não é recente. Começou em 1952, em Salto, a 100 km da capital. Seu fundador, Remígio Dalla Vecchia, decidiu montar um negócio de conserto e venda de bicicletas, peças e acessórios. Parte do capital investido veio de sua esposa, Nair Vecchia, fruto da indenização que recebeu quando a indústria têxtil onde trabalhava fechou. Foi com o esforço e a determinação dos filhos que, em 1959, os rumos da empresa começaram a mudar. Apesar da resistência inicial do fundador, a seção de peças e consertos cedeu espaço aos primeiros eletrodomésticos. Sete anos mais tarde, foi introduzida também a linha de móveis. A diversificação coincidiu com a mudança da loja do prédio original para outro mais amplo e próprio. Em 1968, o Sr. Remígio aposentou-se. A R. Dalla Vecchia S/A passou, então, a ser dirigida por um conselho formado por quatro diretores. O objetivo era ir muito além das quatro lojas que possuía na época. Para isso, era preciso um nome curto, impessoal, fácil de memorizar. A sigla CEM – Centro dos Eletrodomésticos e Móveis – foi escolhida em 1976. A partir daí, as Lojas CEM não pararam de crescer. Dezenas de filiais foram construídas e inauguradas em todo o interior do Estado, grande São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Todas em prédios padronizados e com área média em torno de 1.400 m². A rede conta atualmente com 245 filiais sendo 193 lojas no Estado de São Paulo, 20 no Rio de Janeiro, 22 em Minas Gerais e 10 no Paraná. As lojas são inauguradas sempre num raio de até 600 km do CAD, em Salto. A empresa gera mais de 10 mil empregos diretos, cerca de mil indiretos e tem cerca de oito milhões de clientes cadastrados. Para garantir a eficiência das operações e a rapidez das entregas, as Lojas CEM possuem um dos mais modernos centros de distribuição, com 121,6 mil m² de tecnologia a serviço do consumidor.

Construído com tecnologia de ponta, o Centro Administrativo e de Distribuição – CAD – das Lojas CEM tem 121.600 m² de área construída. A área total do imóvel é de 524 mil m², o que permite ampliações à medida que a rede se expande. A localização em Salto, na saída 46 da Rodovia Santos Dumont (SP-75), é privilegiada, com fácil acesso às principais rodovias estaduais.