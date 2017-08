Loja Maçônica Ricardo Strazzi oferece Frango à Brasilicata em prol da Apae de Mogi

Cerca de pessoas já tem presença confirmada no almoço a ser servido neste domingo (06/08) no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Promovido pela Loja Maçônica “Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi”, o Frango à Brasilicata que está em sua 4ª edição, tem por objetivo arrecadar recursos em prol da APAE de Mogi das Cruzes. O empresário e chef Valdir Stilhano é quem comandará o grupo de 13 cozinheiros e, claro, dará seu toque especial ao prato, a partir do meio-dia. “Trata-se de um evento muito importante, tanto pela convivência e mobilização de pessoas interessadas em ajudar a APAE, como também da honra de termos um chef renomado engajado nesta causa social”, comenta o presidente da APAE de Mogi, João Montes. Segundo ele, mais os convites já foram vendidos e os recursos advindos do evento serão utilizados na manutenção de serviços multidisciplinares oferecidos pela entidade. “Toda a verba arrecadada com este evento e outras ações nos ajudam a fazer a contrapartida de projetos, além do custeio com profissionais da área médica e projetos sociais. Sem essa ajuda da comunidade, teríamos ainda mais dificuldades para manter os serviços e atendimento multidisciplinar e social”, conta João Montes.

O presidente da Loja Maçônica Eduardo de Jesus Rodrigues conta que ficou surpreso com a venda rápida dos convites e o crescimento do evento. “Felizmente estamos perto de concluir a cota de mil convites previamente estabelecida. É um número expressivo, principalmente se levarmos em consideração que nas primeiras edições, realizadas na quadra da APAE eram servidos 400 pratos e depois cresceu para 600 e, agora são mil. Isso demonstra, é claro, a solidariedade das pessoas e, principalmente a vontade em colaborar para a continuidade de um lindo trabalho que nosso patrono Ricardo Strazzi idealizou e desenvolveu por décadas, que é a implantação da APAE em Mogi”, disse. “O compromisso da Loja Maçônica Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi, com seus 55 membros, é justamente fazer de tudo para manter esse ilustre trabalho”, completou o secretário André Marcondes. De acordo com ele, para o almoço de domingo, foram adquiridos 400 quilos de comida, da qual 250 quilos são de frango, 100 quilos de arroz e outros 150 de produtos variados. Haverá sobremesa, bebidas e serviço de valet (estacionamento com manobrista) cobrados à parte. Quem tiver interesse em almoçar no local ou retirar o almoço em marmitex deve fazer contato com a APAE até o meio-dia de sexta-feira pelo telefone 4728 4999 (Olímpia). O valor do prato, por pessoa é R$ 30.