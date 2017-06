Livros de Bertaiolli servirão como modelo de gestão

A trilogia de livros do ex-prefeito Marco Bertaiolli sobre políticas públicas servirá de modelo de gestão para cidades de todo o Brasil. É esse o objetivo do PSD, que pretende usar as obras como referência nas cidades comandadas pelo partido.

O segundo livro do volume, “Cidade do Saber”, que traça em 500 páginas um perfil da educação municipal e dos projetos desenvolvidos e resultados obtidos nas duas gestões do ex-prefeito, foi lançado na noite de quarta-feira, 28, em uma sessão de autógrafos na UMC. Sobre a obra, Bertaiolli reforçou a importância da educação como forma de mudar o destino do País. Ele destacou ainda o papel do ensino em tempo integral na democratização do ensino, aplicado no seu primeiro mandato e que hoje, em Mogi, atende mais de 25 mil crianças. “Não podemos separar na educação infantil quem vai dar certo e quem não vai. A educação de qualidade tem de ser a mesma para o filho do rico e para o filho do pobre”, disse.

No ano passado, Bertaiolli já havia lançado o “Cidade Saudável”, sobre o sistema de saúde, e até o fim do ano, deverá ser lançado o livro “Cidade Empreendedora”, e abordará o tema do empreendedorismo dentro da administração pública.