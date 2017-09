Leon Feffer pede mais segurança

O vereador Otto Rezende (PSD) e o secretário municipal do Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, visitaram o Parque Leon Feffer, com o objetivo de identificar os motivos pelos quais o local é pouco frequentado pela população. A comitiva visitou a pista de skate, o espaço de eventos e percorreu a trilha do parque, que tem cerca de 1.800 metros. “A prefeitura, junto ao secretário Daniel, tem feito um bom trabalho no parque, mas ainda faltam pessoas aqui dentro. O objetivo da nossa visita é saber o porquê de ele ser tão pouco frequentado”, explicou Otto.

Os principais problemas identificados durante a visita foram a falta de segurança e opções de transporte público na área, que conta somente com uma linha de ônibus, além da necessidade de uma melhor sonorização e sinalização no parque. Também foram dadas algumas sugestões de melhorias, como colocar mais quiosques, realizar mais eventos e levar a Guarda Ambiental ao local.

Otto pretende ouvir mais sugestões dos mogianos e fazer uma lista com as principais necessidades para levar ao prefeito Marcus Melo. “Vamos esperar para receber mais sugestões da população e depois, através do secretário, notificaremos o prefeito Marcus Melo sobre as melhorias que o parque precisa. São coisas que não vão necessitar de muitos recursos. O principal, que pudemos ver, é a falta de monitoramento via vídeo e Guarda Municipal para que possamos ter segurança dentro do parque”, finalizou.

Daniel agradeceu a iniciativa do Legislativo e se comprometeu a fazer o possível para melhorar a estrutura do local. “A câmara, por meio do vereador Otto e da comitiva aqui presente, nos ajuda muito vindo fazer essa inspeção e nos sugerindo ações para melhorar o parque”, ressaltou. O secretário ainda se mostrou otimista com as sugestões advindas da visita e afirmou que “são questões factíveis e realizáveis dentro do possível”.