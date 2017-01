Lavanderia tem preços especiais

Agora que o calor chegou, está na hora de aposentar edredons e tapetes até o próximo inverno. Mas o ideal é guardá-los já higienizados, para não criar o risco de proliferação de bactérias e ácaros. Só que com as chuvas que têm assolado a cidade, é praticamente impossível fazer a higienização dos materiais em casa. É aqui que entram as lavanderias, que contam com equipamentos e profissionais especializados que garantem a limpeza correta dos edredons e tapetes.

Na Lavanderia Rodrigues, a procura por este tipo de serviços tem aumentado nos últimos dias. “A lavanderia tem maquinário para secar as peças, fora que o cliente recebe a roupa totalmente higienizada”, explica a sócia-proprietária Aline Rodrigues.

Pensando nisso, a empresa lança uma promoção: “Acima de dois edredons, o cliente ganha 10% de desconto”, destaca, reforçando que a promoção vale também para quem levar acima de dois tapetes para higienização.