Lavanderia Rodrigues ganha clientes

Manter a casa organizada e os afazeres em dias são tarefas que exigem tempo e disposição, no entanto, em meio a correria torna-se algo difícil para realizar. Uma ótima opção é o serviço prestado por lavanderias, como é o caso da Lavanderia Rodrigues, em César de Souza, que há mais de 30 anos presta serviços de alta qualidade. A sócia-proprietária Aline Galvão dos Santos conta que a empresa oferece diversidade de serviços. O estabelecimento trabalha com a higienização de roupa de cama, mesa e banho, ternos, edredons, tapetes e a roupa do dia a dia. “Somos muito procurados por idosos, mulheres e até homens solteiros que normalmente não disponibilizam de tempo para lavar roupas, tapetes e demais serviços”, conta.

Alavanderia busca por um diferencial: “Usamos uma centrifuga para lavar tapetes, o que, além de deixar totalmente higienizado, deixa um perfume agradável”, conta. Além disso, o cliente também tem a vantagem de definir os prazos de entrega, que geralmente ocorre entre três a quatro dias, conforme a necessidade de cada um.

Aline garante o controle e organização com as peças, para não haver riscos e nem enganos na entrega, estendendo as vantagens do serviço.

Aline ressalta que tem planos de abrir mais uma lavanderia ainda esse ano e pretende investir em máquinas de última geração.

Lavanderia Rodrigues

Rua Rômulo Pasqualini, 182 – Jardim São Pedro

Tel: 4799-9271