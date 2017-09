Laboratório faz 4 milhões de exames

EM TRÊS anos de atividades, o Laboratório Municipal de Exames Diagnósticos realizou 4.021.771 procedimentos e registrou um total de 448.213 pacientes assistidos. Estes e outros dados foram apresentados, nesta terça-feira (05/09), pelo secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis, para o prefeito Marcus Melo, o vice-prefeito Juliano Abe, vereadores, autoridades e profissionais de saúde, em comemoração pelo 3º aniversário da unidade e pelos 457 anos de Mogi das Cruzes.

Do total de procedimentos realizados, 3.838.014 foram exames laboratoriais, 76.675 exames de Papanicolau e 7.082 biópsias. “São números que impressionam e demostram o quanto estamos conseguindo fazer pelo cidadão mogiano. Os desafios são grandes, mas Mogi das Cruzes tem muitos motivos para comemorar. Um deles é o exemplo que a saúde da nossa cidade dá para o Brasil em um momento difícil”, comemorou o prefeito Marcus Melo.

Inaugurado em 6 de setembro de 2014, o Laboratório Municipal de Exames Diagnósticos atende a demanda de exames laboratoriais de todas as unidades municipais de saúde. O serviço é fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Cejam – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim e o Albert Einstein Medicina Diagnóstica. “O trabalho começou com o atendimento restrito à Rede Básica, mas hoje atende também todas as unidades de Pronto Atendimento, garantindo a mesma qualidade a todos os pacientes assistidos pelo SIS – Sistema Integrado de Saúde”, explicou o secretário de Saúde.

Tipos de exames

O Laboratório Municipal funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, e oferece 427 tipos diferentes de exames laboratoriais, dos quais 79 são exames especiais, realizados na própria unidade, como curva glicêmica e espermograma. Entre os avanços está o “Alerta de Pânico” para exames alterados, possibilitando rápido agendamento de uma consulta para o paciente. “Nosso objetivo é estender esse recurso para todos os tipos de exames, criando uma fila muito mais qualificada e garantindo rapidez aos atendimentos de maior urgência”, comentou Cusatis.

Outros benefícios alcançados com a implantação do Laboratório Municipal são: visualização de resultados de exames de forma prática e ágil; veículos 24 horas por dia com logística de transporte adequado e interligado para retirada de amostras; e também o acompanhamento informatizado dos materiais processados.