Kumon está com matrículas gratuitas

A ESCOLA Kumon do Socorro, sob o comando de Daisy Petraconi, desenvolve atividades para trabalhar conteúdos de três disciplinas para os alunos: matemática, português e inglês.

A escola atende a partir dos quatro anos de idade e trabalha também a alfabetização. O curso é totalmente individualizado, onde o aluno aprende por si só. O método de ensino é baseado em uma aprendizagem planejada, de modo que cada estudante aprenda a usar o seu próprio potencial na assimilação das matérias, desenvolvendo assim o raciocínio lógico, a autoconfiança e o interesse em estudar e aprender por si até que consiga chegar ao seu desempenho máximo. A partir deste método, a instituição pode medir o desenvolvimento do aluno e traçar metas de ensino individualmente. “Como o acompanhamento que fazemos é personalizado, nós traçamos metas objetivas para cada aluno para ser desenvolvido mês a mês”, conta a orientadora Daisy Petraconi.

Na Kumon, todas as tarefas são feitas através de apostilas, por onde os alunos acompanham todo o material didático e auto-instrutivo, de forma a desenvolver vários estágios de aprendizagem de acordo com a sua faixa etária e o próprio empenho.

A orientadora também destaca que o curso está com matrículas abertas e com novidades. “Até o dia 20 de setembro, nós estaremos com matrículas grátis para todas as idades”, explica Daisy.

SERVIÇO Kumon Socorro

Rua: Adriano Cezar Pinto, 45 – Socorro

Telefone: 2758-8158