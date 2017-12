Komura quer economizar

Vereador mais antigo da Câmara de Mogi, com oito mandatos, Pedro Komura (PSDB) se prepara para um dos grandes desafios em toda a sua carreira parlamentar. Durante o ano de 2018, ele será o presidente da Mesa Diretiva da Casa. O tucano, que nunca tinha presidido a Câmara, aceitou o convite do partido para disputar a eleição, que aconteceu no início do mês e foi unânime – o petista Rodrigo Valverde chegou a cogitar tentar a vaga, mas retirou a candidatura e declarou apoio ao colega.

Com o desafio em mãos de manter em dia as contas do Legislativo em uma época em que a crise financeira apenas dá ares de começar a regredir, Komura pretende criar regras de economia dentro da própria Câmara. “Noto que muitos gabinetes ficam com as luzes acesas mesmo durante o dia, vamos cobrar para que haja uma maior economia e zelo com o patrimônio público”, declara. Ele também já adianta que vai apertar o cerco contra o desperdício, especialmente energia elétrica, água e internet, além de papel. “Vamos ter de economizar”, avisa.

Relacionamento com prefeitura

Sobre o relacionamento da Casa de Leis com o Executivo municipal, Komura afiança que será o mais natural possível. “A relação vai ser boa, vou cumprir o nosso papel e ter um diálogo franco com o prefeito Marcus Melo”, garante o futuro presidente.

A Mesa Diretiva eleita para o ano de 2018 será ainda composta pelos vereadores Jean Lopes (PCdoB) no cargo de vice-presidente, Francimário Farofa (PR) como segundo vice-presidente, Edson Santos (PSD) primeiro secretário e Marcos Furlan (DEM) como segundo secretário.