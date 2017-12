Komura é eleito novo presidente da Câmara

O vereador Pedro Komura (PSDB) será o novo presidente da Câmara de Mogi a partir de janeiro. A votação que elegeu os membros da Mesa Diretiva aconteceu na quarta-feira, (13), e escolheu ainda, além do presidente, os novos 1° vice-presidente, 2° vice-presidente, 1° secretário e 2° secretário.

Para 1° vice-presidente, o escolhido foi Jean Lopes (PCdoB); como 2° vice-presidente, foi nomeado Francimário Farofa (PR); para 1° secretário, o eleito foi Edson Santos (PSD) e a 2ª Secretaria ficará com Marcos Furlan (DEM). Ao total, 21 vereadores estavam presentes na votação e todos os votos foram unânimes.

Após a votação, Komura agradeceu aos parceiros de bancada. “Quero agradecer, primeiramente, à bancada do PSDB e também ao Rodrigo Valverde por ter retirado sua candidatura. Contamos com a bancada do PT para trabalhar em prol de Mogi das Cruzes”, disse.

O vereador seguiu o discurso dizendo: “Nós sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. É um grande desafio comandar a Câmara Municipal no próximo ano. Meu compromisso é fazer uma gestão austera na administração”.