Simpática e sorridente, Karin Yukie Ciocchi de Almeida e Melo, 42, é a primeira-dama de Mogi das Cruzes e, desde 1º de janeiro, está à frente do Fundo Social de Solidariedade da cidade. Voluntária desde o primeiro mandato do ex-prefeito Bertaiolli, ela agora coordena as ações do Fundo, que acaba de lançar a Campanha do Agasalho e pretende arrecadar roupas e cobertores para as cerca de 300 associações cadastradas. Mogiana, nascida no antiga Mãe Pobre, cresceu no Alto do Ipiranga e tem como recordação especial as reuniões na casa da sua “batchan”, da família japonesa materna. “No Ano Novo, todos nós, os primos, dormíamos juntos na sala da casa dela”, conta. Formada em Direito, apesar de não ter intenções de exercer a carreira, confessa que fez a escolha por influência do pai, também advogado. Porém agora, com o trabalho na prefeitura, pretende fazer pós em Gestão de Cidades.

Karin Melo | Presidente do Fundo Social

Sempre acompanhou o trabalho do pai, quando a família se mudou para a Capital: aos 14 anos começou a trabalhar como auxiliar no escritório RCW Outplacement, na avenida Paulista, três anos depois, quando ele era cônsul de Cingapura, no World Trade Center paulista e quando ele abriu a corretora de seguros LA Ciocchi, em Mogi, na avenida dos Bancos. Atuou na equipe administrativa do Colégio Bandeirantes – hoje Brasilis – e, em 2009 entrou como voluntária no Fundo Social de Solidariedade de Mogi. Chegou a conjugar as duas atividades por dois anos, mas logo depois começou a se dedicar por completo às atividades do Fundo. Está casada há 23 anos com o prefeito Marcus Melo, que conheceu quando tinha 13 anos. “Foi o meu primeiro e único namorado”, derrete-se. O casal mora na Vila Moraes e tem dois filhos: Guilherme, 22, e Fernando, 17. Em momentos de lazer, gostam de viajar ou curtir a casa de São Sebastião. Doceira assumida, as suas Carolinas de Doce de Leite são muito elogiadas. Como boa taurina, se diz ciumenta, teimosa e realista, porém, com um coração enorme. Ao se vestir, adota o estilo clássico, que incrementa com lenços de pescoço. Gosta da cor azul e se perfuma com Light Blue, de Dolce & Gabanna. Recomenda o livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari, e gostou o filme Um Sonho Possível. Adora a magia da Disney, em Orlando, na Florida e, no Brasil, se encanta com as belezas paradisíacas de Fortaleza-CE. O seu sonho é uma viagem de navio para a Grécia e, como presidente do Fundo Social, seu maior desejo é colocar em prática todos os projetos. Católica e espírita, sua santa de devoção é Nossa Senhora da Aparecida e por quatro anos foi na romaria até a Basílica com o marido. A filha mais nova de Margareth, 71, e Luís Antonio Ciocchi, 72, aprendeu com os pais a ter amor ao próximo e sente-se agradecida por tudo o que pode oferecer, através do Fundo. Sua frase é de Antoine de Saint-Exupéry: “O essencial é invisível aos olhos”.