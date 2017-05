Kadosh: variedade em livros cristãos

MOGI é uma grande cidade onde se pode achar de tudo. Roupas, sapatos, objetos e muitas outras coisas podem ser encontradas facilmente. Porém, livrarias e outros produtos evangélicos são escassos, deixando este público sem muitas opções. Com a intenção de levar produtos de qualidade para seus clientes cristãos, o casal Pâmela Borges e Danilo Albino abriu a Kadosh. Lá podem ser encontradas as principais editorias de livros evangélicos. Para as crianças, a loja possui brinquedos pedagógicos e livros infantis que falam sobre a Bíblia com passatempos e ilustrações. “Estes itens têm a intenção de dar um direcionamento para o caráter da criança, com histórias que ensinam a fazer o que é certo e conhecer a Jesus”, explicam.

Com relação aos livros, o casal conta que os vários modelos da Bíblia, os livros de autoajuda e os de assuntos sobre teologia são altamente procurados. “Para os evangélicos a leitura é essencial, pois as pessoas precisam conhecer a Palavra. Por isso, quem vem à loja tem interesse despertado por causa da variedade”.

Para quem chegar à loja e não encontrar o livro que procura, basta fazer a encomenda que em poucos dias ele já estará disponível. Outro diferencial do estabelecimento é o quarto de orações inspirado no filme Quarto de Guerra. Na livraria, também é possível encontrar CDs Gospel com um preço bem acessível. Além de tudo isso, a Kadosh conta com estacionamento próprio para os clientes, restaurante e ainda aluga seu espaço para eventos.