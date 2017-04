Kadosh tem casa lotada para evento

A livraria cristã Kadosh registrou casa cheia para o evento “Negócio com Deus”, coordenado pelo pastor Marcio Marques, da igreja Manancial da Fé, com apoio do pastor Péricles Bauab e do pastos Carlos Evaristo, na noite de segunda-feira, dia 24. Dezenas de pastores também prestigiaram o encontro, que teve como objetivo reunir empreendedores e empresários cristãos para networking dos seus negócios. “O universo cristão está repleto de empresários e empreendedores que necessitam não somente do network, mais de capacitaçã , treinamentos e direcionamento para obter o sucesso”, afirma o pastor Márcio.

Em seguida houve um momento de louvor e um testemunho de fé ligado à vida profissional e financeira. O encontro teve apresentação de Moisés G. Salles, da Congregação Cristã do Brasil.