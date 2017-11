Jundiapeba e Vila Nova União recebem concertos didáticos gratuitos da OSP

O Quinteto de Metais da Orquestra de Sopros Paulista (OSP) apresentará dois concertos didáticos gratuitos, nos próximos dias 27 e 29 de novembro, voltados a estudantes de música, mas aberto a toda a população. O primeiro concerto será na Escola Municipal Professor Mario Portes, em Jundiapeba, às 19h; o segundo, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) da Vila Nova União, às 15h.

Aos participantes que quiserem e puderem contribuir, durante os concertos didáticos a OSP vai arrecadar alimentos que serão doados a famílias carentes de Jundiapeba, pela Igreja Apostólica Fluir das Águas.

No concerto didático, o público terá a oportunidade de interagir com os músicos. Junto com o repertório, o Quinteto apresenta o contexto histórico da música, a forma musical, o estilo, a linguagem harmônica, as dificuldades técnicas e curiosidades sobre a peça, conforme explica o maestro Allan Caetano de Paula, diretor artístico da OSP.

“Queremos levar a música de concerto a todos os públicos - não só a quem tem mais facilidade de acessar o Centro da Cidade -, mas também aos moradores de bairros mais distantes, às vezes carentes de atividades culturais”, afirma Allan, ressaltando que a formação de público para a música de concerto é um dos principais objetivos da OSP.

O Quinteto de Metais da OSP é financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes, com aporte das empresas Sancet Laboratórios, Líder Segurança, S-Stein e Alkimin Contabilidade. O projeto contempla cinco concertos, sendo dois didáticos. A primeira apresentação aconteceu no último dia 6 de novembro, com lotação máxima da Sala Multiuso do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

O Quinteto de Metais da OSP é formado pelos músicos Pedro Laurentino (tuba), Odilon Bueno (trompa), Anderson Rodrigues (trombone), Kleber Uliani e Yuri Grohmann (trompetes), todos com experiência em grandes grupos de concerto do Estado de São Paulo. O grupo é comandado pelo maestro mogiano Allan Caetano de Paula, idealizador da Orquestra.

Próximas apresentações

No próximo dia 6 de dezembro, às 20h, o Quinteto de Metais da OSP apresenta o concerto “All You Need is Love”, com músicas dos Beatles, durante a comemoração do aniversário de 115 anos do Theatro Vasques. Já no dia 16 de dezembro, o Quinteto fecha a temporada com o “Concerto de Natal”, às 20h, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Ambos os concertos serão gratuitos e abertos a toda a população.