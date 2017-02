Conhecedora dos desafios da pasta, onde já assumiu outros cargos, Juliana de Paula Guedes de Melo Santos, 40, é a atual secretária de Educação de Mogi. E diz que, além de manter o trabalho de qualidade dos últimos anos, pretende implantar novos projetos e cita o aplicativo para os pais acompanhar online o dia a dia escolar dos seus filhos. Mogiana, viveu em Portugal até os sete anos na freguesia de Benfica, em Lisboa. Para ela, foi a escola o marco da sua infância e lembra com emoção as professoras Marília, Elisabete e Dona Vanda. Formada em Letras e em Pedagogia, pela UBC, também se especializou em Língua Portuguesa pela PUC/SP e em Supervisão Escolar pelo Instituto Claretiano e fez mestrado em Educação pela PUC/SP. E resume sua vocação e escolha: “Eu queria mudar o mundo. Hoje sei que não é possível mudar o mundo, mas sei que podemos mudar as pessoas”.

Juliana Guedes | Secretária de Educação

Seu primeiro emprego foi aos 14 anos, no escritório de contabilidade Pinhal e depois foi estagiária de secretariado na antiga Valmet. Como professora, iniciou no Washington Luiz, para as turmas de 7ª e 8ª séries. Fez carreira como professora da rede estadual e municipal, foi coordenadora pedagógica, vice-diretora e supervisora de Ensino. Também foi diretora do CAIC, dos Cempres Ruth Cardoso e José Limongi Sobrinho e responsável pelo Departamento de Educação Não Formal. Juliana é casada há 14 anos com o engenheiro Fábio. O casal mora em César de Souza e são pais de Laís Maria, 11. Na cozinha, suas especialidades são Fricassê de Frango e Pudim de Claras com Fios de Ovos, doce típico de Portugal. A família aprecia ficar em casa, receber amigos e também de viajar, conhecer lugares novos. Ainda assim, adora visitar Portugal e relembrar suas origens e, no Brasil, apreciou muito Fernando de Noronha-PE. Geminiana com ascendente em Escorpião, conta que não ter medo de voltar atrás vem de Gêmeos e a determinação é escorpiana. Seu estilo é casual, sua cor é o amarelo, seu perfume é J’adore, de Dior, e revela suas paixões: sapatos novos e maquiagem. Pratica hidroginástica e natação. Para leitura, recomenda o romance de sua autoria, “Vingança Cor Carmim”, e para assistir, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. “Meu sonho de consumo é encarnar a obra de Júlio Verne e viajar o mundo em 180 dias”, brinca. Seu projeto é criar uma ação direcionada ao empoderamento de mulheres. Espírita, a filha da portuguesa Cleusa Maria e do brasileiro Antonio Heitor, aprendeu com os saudosos pais a valorizar a transparência e a honestidade. Para ela, o importante nesta vida é amar e ser amado. Sua frase: “Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, e faz bem-feito”.