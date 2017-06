Judô: disciplina para os atletas

As artes marciais são uma modalidade que muitas vezes sofrem certo questionamento, pois existe um combate corporal entre os atletas. Porém, poucos sabem que quando o assunto é “luta”, a maior exigência não é o condicionamento físico, ou a habilidade, mas sim a disciplina do atleta fora dos tatames.

Especificamente no judô, os atletas são instruídos a terem boa conduta com o próximo, como explica o professor do Centro Esportivo e Recreativo do Socorro, Paulino Namie. “O judô foi criado com intuito educacional, e não para autodefesa, por conta disso não há golpes traumáticos que tragam grande impacto físico, como socos e chutes”.

O respeito é a principal orientação passada pelos senseis. Aprender a saudar tanto na vitória quanto na derrota, obedecer aos pais e mestres e ter um bom desempenho na escola são algumas das instruções passadas para os pequenos judocas. Paulino frisa que para ser um bom lutador, o atleta precisa ser inteligente, justificando as cobranças feitas na parte acadêmica.

“É preciso saber desenvolver a parte mental, se na escola o aluno não vai bem, não é possível evoluir seu intelecto”, diz. Além disso, um mau comportamento na escola, com os pais ou os colegas, pode anular a promoção de faixa, impedi-los de participar de campeonatos e até mesmo ocasionar um rebaixamento. Os pais ajudam na tarefa de avaliar os pequeninos, informando Paulino dos ocorridos no cotidiano.

É comum que as pessoas confundam briga com luta, mas o professor explica as diferenças. “Em uma luta existem regras e um oponente, nada de rivalidade, quando o combate se encerra os atletas se cumprimentam e fica tudo bem. Já na briga é algo totalmente irracional, quem está brigando tem o objetivo de machucar o outro, e isso foge completamente de nossos princípios”.

Mesmo com a sala recheada de troféus, o objetivo principal das aulas não é exatamente formar atletas, mas sim contribuir para formação de caráter dos alunos, fazendo com que eles se tornem pessoas melhores.