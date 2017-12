Joy Miami abre unidade em Mogi

Depois do sucesso da loja do Itaquá Garden Shopping e do disk entrega em Mogi, os aficionados por lanches poderão agora contar com a primeira unidade mogiana do Joy Miami. A loja abre ao público neste sábado, dia 16, a partir das 18 horas, e surge no mercado com várias novidades para quem não dispensa qualidade e conforto na hora de chamar familiares e amigos para comer um delicioso lanche.

A primeira unidade de Mogi será comandada por Marcel Pupo de Almeida e Gabriel Gaspar e seguirá os padrões de atendimento e variedade que já mantém no serviço de entrega em domicílio, disponível em Mogi há seis meses. “Temos lanches para todos os gostos, disponíveis em três tamanhos, o pocket, com hambúrguer de 90g, o normal, com carne de 180g e o lanche big, com dois hambúrgueres de 180g no lanche”, explica Marcel, que salienta ainda que a casa também tem uma opção vegetariana, com o hambúrguer de abobrinha. Os molhos são criação própria da casa e fazem toda a diferença na hora de compor o lanche.

No dia da inauguração, além de contar com a variedade de lanches disponíveis, os clientes do Joy Miami ganharão um chopp a cada pedido. E, a partir do dia 17, a casa funcionará das 11 às 23 horas, de domingo a domingo.

A localização foi estrategicamente pensada: o Joy Miami fica na rua Victório Partênio, perto dos bares e casas noturnas mais movimentadas da cidade. E pensando em oferecer ainda mais vantagens aos clientes, a lanchonete criou combos especiais com lanche, porção de fritas e bebida, a um preço diferenciado.