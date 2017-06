Jovens da Ordem DeMolay de Mogi organizam o “Arrastão da Solidariedade” no domingo

O Arrastão da Solidariedade, é um evento anual, organizado há cinco anos pela Ordem DeMolay contando com diversas parcerias em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. E nos últimos cinco anos, na cidade de Mogi das Cruzes, este evento é realizado por uma de suas filiais, o Capítulo Guardiões de Mogi das Cruzes nº 525. Este ano, a coleta de alimentos será no dia 11 de Junho, a partir das 10 horas, e voluntários podem se inscrever. O evento consiste em uma grande caminhada por diversos bairros da cidade, batendo de porta em porta, em busca de alimentos não perecíveis. Todo alimento arrecadado é doado para instituições de caridade e/ou enviado como cestas básicas para as famílias carentes do município. Em Mogi, os jovens contam com o contingente do Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, membros de instituições como: Clube Rotary, Escoteiros e utilizam as instalações do Tiro de Guerra como base de operações do Arrastão.

Neste ano as entidades assistidas serão a Abomoras - Associação Beneficente Onde Moras; TRADEF – Trabalho de Apoio ao deficiente; Casa para idosos São Vicente de Paula, ONG Refúgio Brasil e Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

Para ser voluntário na arrecadação de alimentos ou na organização e distribuição, é preciso se inscrever no site www.arrastaodasolidariedade.com. Para fazer doações, entre em contatos com Nícolas Dutra: fone (11) 96402-8712 ou cap525@demolaysp.com.br.