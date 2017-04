Jovem de Mogi é destaque no hipismo

Mogi é uma cidade que tem grandes promessas para o esporte. O talento da vez fica por conta da jovem Julye Mesadri, que com apenas 12 anos já conquistou diversos títulos no hipismo.

A garota, que hoje em mora em Mogi com o pai, começou sua jornada no Centro Equestre Leme em Joinville-SC. Desde pequena, Julye já gostava de cavalos e aos oito anos fez seu primeiro salto. “Segundo ela, o dia em que aprendeu a saltar foi o mais feliz de sua vida”, conta o pai da menina, Edson Mesadri.

Com apenas dois meses de aprendizagem, a menina foi convidada para participar do campeonato catarinense de 2012, na altura de 60 centímetros. Foi neste evento que obteve sua primeira vitória.

Julye possui outras quatro vitórias e conquistou o quarto lugar no campeonato brasileiro. Além disso, ela ganhou o título de Atleta Revelação Catarinense 2013 e Atleta Destaque de 2014.

Agora, para continuar, ela precisa de patrocinador, pois não pode participar sem um apoio financeiro. Os interessados em ajudá-la podem ter mais informações pelo 9.4401-4809 ou pelo e-mail pilalupus@gmail.com.